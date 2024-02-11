Ситуация в Авдеевке сейчас критическая, потому что, по аналогии с Бахмутом, мы ввязываемся в уличные бои.

Ситуация в Авдеевке сейчас критическая, потому что, по аналогии с Бахмутом, мы ввязываемся в уличные бои.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Прямого".

"Уличные бои – наиболее сложный вид боя, самый неудачный и ненужный для нас вид боя. Поэтому это очень серьезная проблема, я бы сказал, проблема, которая является вопиющей - это первое. Во-вторых, мы наблюдаем ситуацию, когда противник, вероятно, уже оставил попытки окружить Авдеевку глобально, он сейчас пытается раздробить наш гарнизон", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, мы видим продвижение противника в районе карьера в обход коксохима с севера, а также продвижение в южной застройке для того, чтобы создать "мини-кольца обороны".

"Третья большая проблема, что противник, когда мы говорим о продвижении с севера, он критически приблизился к линиям наших коммуникаций, поэтому бои сейчас там принимают просто отчаянный характер с учетом того, что, простите за военный цинизм, добавлять тогда дополнительные контингенты нет смысла, потому что мы будем нести очень серьезные потери. Возможно, нам придется принять решение об уходе Авдеевки", – подчеркнул Сергей Грабский.

Военный эксперт добавил, что на то, как и когда украинские защитники будут вынуждены покинуть Авдеевку, влияет очень много факторов, и, несмотря на важность города для нас, там ситуация действительно критическая.

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