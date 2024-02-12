Купянское направление на Харьковщине сейчас одно из самых трудных на фронте, и там за последнее время произошли серьезные изменения.

Россияне смогли подтянуть резервы на Купянское направление, правда, введение в бой росгвардии показывает, что эти резервы они едва наскребли.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Даше Счастливой.

"Росгвардия - это вообще-то карательные части, предусмотренные в первую очередь именно для внутрироссийских разборок, для оккупированных территорий, для уже оккупированных, то есть для подавления мирного населения. Как раз в боях они себя показали далеко не лучшим образом, и если они бросают их на Купянск, это значит, что больше никого пока не осталось", – объяснил Евгений Дикий.

Эксперт подчеркнул, что все равно оккупантам удалось собрать на Купянском направлении 40 тысяч личного состава и достаточно серьезное количество бронетехники, и Купянск – это сейчас вторая их цель после Авдеевки.

"Ну только есть разница: на Купянске 40 000 это на достаточно большом участке фронта, а в Авдеевке – 40 000 на один город. Собственно, совершенно очевидно, что у них сейчас задача дожать Авдеевку вообще как можно скорее, но ключевое – к так называемым выборам владимира владимировича", - добавил Евгений Дикий.

По словам эксперта, то, сколько людей оккупанты теряют в боях за Авдеевку, показывает, что это именно политический приказ, ведь там соотношение потерь 1:12 в нашу пользу при соотношении сил 1:20 в их пользу.

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