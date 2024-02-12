Оккупанты максимально пытаются воспользоваться окном возможностей, пока у нас снарядный голод, и пока поставки боеприпасов из США не возобновили.

Сейчас программа максимум для российских оккупационных войск – переломить ситуацию на трех участках фронта пока у украинских защитников снарядный дефицит.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Даше Счастливой.

"Пока у нас снарядный голод, пока к нам не едет БК, они попытаются отжать по максимуму и это по максимуму в их представлениях включает следующее: это Авдеевка – раз, это Купянск в идеале с Лиманом и построение там линии обороны по реке Оскол, поэтому что дальше по этой реке можно нормально окопаться и потом уже отбивать наши атаки гораздо комфортнее, даже когда нам возобновятся поставки БК", – заявил Евгений Дикий.

А третья цель окупантов – левый берег Днепра на Херсонщине. По словам эксперта, окупантов очень бесит наш плацдарм в Крынках, при том что этот плацдарм продолжает понемногу расширяться.

"Дело в том, что наш плацдарм в значительной степени держится именно под артиллерийским зонтиком с правого берега. Именно этим определяется его нынешнее расположение, то есть мы не заходим дальше, чем может прикрывать арта с правого берега, а у этой арты на правом берегу, конечно, тоже та же проблема снарядного голода, хотя, судя по всему, именно туда все же снаряды едут наиболее приоритетно, но все равно их в целом очень мало", – объяснил Евгений Дикий.

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