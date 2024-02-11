Хотя украинским защитникам удалось уничтожить 40 из 45 вражеских беспилотников, что является высоким показателем, их перехват был непростой задачей.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт рассказал, что запуск осуществлялся с Балаклавы (Крым), и в основном под ударом находились южные регионы Украины. При этом "шахеды" постоянно меняли траекторию полёта, следовали по сложным для мобильных групп перехвата маршрутам и старались избегать районов, где присутствовали системы ПВО.

"Всё это указывает не только на то, что враг, перед планированием налётов анализирует развед-информацию о том, где могут размещаться средства ПВО ВСУ, не без помощи источников с мест, но и старается обходить трассы и даже грунтовые дороги, чтобы было максимально сложно перехватывать их мобильными группами", – пишет Александр Коваленко.

По словам военного обозревателя, сейчас все острее встает вопрос о необходимости использования не только классических средств ПВО и мобильных групп, но и создания воздушных групп перехвата, которые комплектовались бы штурмовой турбовинтовой авиацией или лёгкими ударными вертолётами.

"Вопрос в другом. Осознают ли сейчас в Украине те, кто могут принимать решения о том, какие необходимо отправлять запросы нашим партнёрам? Особенно накануне следующей в этом году, намеченной на весну, Или всё как всегда… Bell AH-1 Cobra и AH-1Z Viper", – добавил Александр Коваленко.

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