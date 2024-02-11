Дональд Трамп заявил , что США должны отказаться от нынешнего формата помощи другим странам.

Об этом он написал в социальной сети Truth.

«Никакие деньги в качестве иностранной помощи не должны даваться никакой стране, если это не оформлено как займ, а не просто раздача», - написал Трамп.

Он заявил, что вся помощь от США должна даваться с условием, что ее вернут.

«Дайте им деньги, и если они смогут их вернуть, они их вернут. Если они не смогут их вернуть, они не обязаны их возвращать, - сказал Трамп. - Но если они уйдут к другой стране, то получится, что нас бросят, как собаку. Если это произойдет с нашей страной, то очень просто - мы позвоним и скажем, что хотим получить свои деньги обратно, потому что не хотим, чтобы наши деньги уходили на другую сторону».

В данный момент США пытаются согласовать военную и финансовую помощь для Украины. С октября минувшего года Америка не может принять необходимые решения во многом из-за того что они блокируются частью республиканцев в Палате представителей, которая контролируется Трампом.

Республиканцы в Конгрессе скептически относятся к выделению денег и военной помощи Украине.

Первое позитивное решение было принято на этой неделе 8 февраля. Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту в который входит военная помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал ситуацию с международной помощью Украине и объяснил, насколько гарантированно мы ее будем получать.





