Купянск – это цель российских окупантов номер два после Авдеевки, но если Авдеевка имеет для них чисто политическое значение, то Купянск очень важен и в военном смысле.

Если оккупанты захватят Авдеевку, то они просто выровняют фронт, там им важен именно политический результат, а вот Купянск – это совсем другая история.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Даше Счастливой.

По словам эксперта, Купянск на Харьковщине – это комбинированная цель, он имеет важное и политическое, и военное значение.

"Не забываем, что Купянск - это один из символов того нашего Харьковского чуда осени 22-го года, которое вообще в свое время переломило ход этой войны и отношение к этой войне что внутри Украины, что в мире. Отжать обратно под оккупацию как раз один из городов, освобожденных в ходе этого Харьковского чуда, конечно, что российская пропаганда раскрутит это максимально", – заявил Евгений Дикий.

Эксперт отметил, что при этом Купянск имеет очень большое военное значение, и станция не зря там называется Купянск-Узловой.

"Это чрезвычайно важный логистический узел, причем он даже более важен для врагов, чем для нас. Дело в том, что там идет железнодорожная ветвь непосредственно в глубину россии, и если бы россияне смогли восстановить контроль над этой станцией, то у них появляется возможность непосредственно из глубины россии делать подвоз и БК, и техники, и всего железной дорогой прямо к линии фронта на всем этом большом Слобожанском направлении, то есть для всей так называемой "ЛНР"", - добавил Евгений Дикий.

Евгений Дикий подчеркнул, что оккупанты попытаются воспользоваться моментом снарядного голода у украинских защитников, чтобы максимально продвинуться и в районе Авдеевки, и на Купянск, и вытеснить нас из леворежья Днепра на Херсонщине.

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