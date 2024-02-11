Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что «поощрял» РФ в случае возможной агрессии против стран-членов НАТО, которые, по его мнению, недостаточно вкладываются в расходы на оборону.

"Один из президентов великой страны подошел и спросил: 'Если мы не выплатим, и Россия нападет на нас, вы нас защитите?'. Я ответил: 'Если вы не выполнили свои обязательства, вы нарушители? Нет, я бы не защищал вас.На самом деле, я бы поддерживал их в любых действиях, которые они хотят совершить. Вы должны платить", - сказал бывший президент США.

Он высказал свои взгляды на выступлении в Южной Каролине 10 февраля. Заявление Трампа в Белом доме назвали "ужасным" и "ненормальным". Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что поощрение агрессии против ближайших союзников США со стороны кровавых режимов является ужасающим и ненормальным, и создает угрозу для американской национальной безопасности, глобальной стабильности и внутренней экономики.

Согласно уставу Североатлантического альянса, союзники обязаны тратить не менее 2% ВВП на свои оборонные нужды. Однако некоторые страны не выполняли эти обязательства в предыдущие годы, не считая это серьезной угрозой. Во время своего президентства Дональд Трамп критиковал правительства этих стран за их пренебрежение мерами по укреплению обороноспособности, возлагая эту ответственность на Соединенные Штаты.

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