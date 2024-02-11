За кулисами политического театра бывший президент Дональд Трамп демонстрирует чрезвычайную способность заставлять республиканских политиков действовать по его желаниям

Об этом пишет издание The Atlantic. Согласно публикации, Трамп оказался более успешным в политике, где нашел группу, которую может контролировать.

“Он им угрожает. Он издевается над ними. Он извлекает из них театральную демонстрацию преданности. Если они преступают ее, он вынуждает их заплатить”, - указывается в статье.

Трамп продолжает оказывать влияние на республиканцев, придавая им чувство сильного лидера. Но его способы могут быть необоснованными и противоречивыми.

"Для многих избранных республиканцев это было ответом на их молитвы, чтобы появился сильный лидер, который указывал бы им, что делать", - отмечается в публикации.

Бывший руководитель аппарата сенатора-республиканца, пожелавший остаться анонимным, заметил в комментарии, что во времена президентства Трампа его желания были "законом". Уникальность в том, что даже не занимая президентский пост, Трамп продолжает влиять на республиканцев.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «поощрял» рф напасть на страны-члены НАТО, которые, по его мнению, вносят недостаточные взносы на оборону.

Согласно уставу Североатлантического альянса, союзники берут на себя обязательство тратить на свои оборонные нужды не менее 2% ВВП. Однако в предыдущие годы лишь некоторые из них выполняли эти обязательства, не считая угрозы для себя значительными. Во время пребывания президентом США Дональд Трамп неоднократно критиковал правительства этих стран за то, что они пренебрегают мерами по укреплению своей обороноспособности, целиком полагаясь в этом вопросе на США.

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