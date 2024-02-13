За последние два месяца доля сбитых "Шахедов" украинской противовоздушной обороной снизилась на треть. Такое изменение связано с новыми тактиками атак. Противник сейчас ориентируется на прифронтовую зону на глубине до 30-50 километров, считает Роман Свитан, военный эксперт и полковник ВСУ в запасе.

"Российские военные осознали, что в Украине действует много мобильных групп, и дроны, проникающие вглубь территории, чаще всего становятся жертвами ПВО. Хотя это принесло первые результаты, украинское ПВО уже анализирует тактику, мы готовимся к эффективному противодействию" - делится эксперт.

Аналитик добавил, планируется перераспределение мобильных групп к линии фронта и привлечение легкой авиации. По мнению экспертов, Украина имеет достаточное количество пилотов для этих задач.

Активность со стороны оккупантов вызывает опасения. Предположительно, Авдеевка столкнется с серьезным давлением в ближайшее время.

"Это связано с основной целью, поставленной перед войсками Путиным - перемещение линии фронта в сторону от Донецка. Он не раз подчеркивал эту цель в своих заявлениях и требовал ее выполнения. Суть задачи заключается в отступлении линии боевого столкновения от Донецка на 30 километров, достигая Карловки и Очеретино" - заметил эксперт.

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