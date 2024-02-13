Военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан поделился своими взглядами на продвижение оккупантов между населенными пунктами Богдановка и Хромово. По его словам, продолжающиеся наступательные действия российских войск в районе Часового Яра в Донецкой области отмечены также в DeepState.

"На данный момент оккупанты заняли позиции в небольшом лесу. Этот район ранее был удерживаем украинскими силами благодаря наличию достаточного количества боеприпасов. Однако сейчас ситуация изменилась из-за недостатка снабжения боеприпасами" - рассказывает эксперт.

По мнению Свитана, отсутствие ресурсов затрудняет возможность остановить противника на этом участке. Он также отметил, что удержание этой территории становится практически невозможным. Теперь основной задачей становится обеспечение поставок боеприпасов от международных партнеров, которые могут помочь остановить продвижение оккупантов.

Также он заметил, в последнее время появились сообщения о том, что российские командиры направляют на атаку позиции ВСУ на левом берегу Херсонщины только пехотные отряды, без использования бронетехники.

"Количество опорных пунктов на левом берегу Херсонщины увеличивается, однако сохранять контроль над ними становится все сложнее. Первоначально предполагалось, что эти пункты должны быть прикрыты артиллерийским обстрелом и беспилотниками с правого берега" - делится эксперт.

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