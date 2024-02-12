Гораздо больше американцев доверяют Дональду Трампу в управлении экономикой США, чем Джо Байдену, несмотря на месяцы значительного роста, выявил новый опрос, подчеркивающий трудности президента в убеждении избирателей в том, что его политика улучшает их финансовое благосостояние.

Об этом пишет Financial Times.

Опрос для Financial Times и Школы бизнеса Росса Мичиганского университета показал, что 42 процента американцев считают, что Трамп будет лучшим управляющим экономикой США, в то время как только 31 процент выбрали Байдена. Приблизительно каждый пятый — 21 процент — сказал, что не доверяет ни одному.

Результаты осложняют тяжелую неделю для президента, которая была ошеломлена изнурительным судебным отчетом, в котором он описывался как «пожилой человек с плохой памятью», подтверждая беспокойство многих избирателей относительно его возраста и умственной остроты.

В воскресенье главные помощники Байдена и другие демократы активизировали свою защиту пригодности президента, одновременно атакуя специального прокурора Роберта Гура за, по их мнению, неуместные комментарии.

"Это отчет, который вышел из рельсов, это плохой рабочий продукт", - сказал Боб Бауэр, личный адвокат Байдена, CBS, добавив, что его "унизительные комментарии" не соответствуют политике министерства юстиции.

«Это. . . Ощущение того, что он не готов к этой работе, это просто ведро BS, которое настолько глубоко, что ваши сапоги могут застрять в нем», — сказал Митч Ландрие, сопредседатель кампании Байдена, NBC.

Пресс-секретарь Белого дома опубликовал в воскресенье ролик интервью на ABC, в котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху описал Байдена как "очень четкий и очень сосредоточенный".

Преимущество Трампа над Байденом в экономике появляется, несмотря на то, что избиратели сообщают об умеренном улучшении своего личного финансового состояния и прогнозах на экономику в целом, что вызывает вопрос о том, могут ли стабильный рост, сильный рынок труда и падение инфляции улучшить шансы Байден на переизбрание.

"Сообщения Байдена о том, что экономика под его руководством идет хорошо, не убедили многих людей", - сказал Эрик Гордон, профессор Школы бизнеса Росса.

«Несмотря на его неоднократные поддерживающие его заявления и данные правительства, оно не шевельнуло иглу неодобрения», — добавил Гордон, отметив, что опрос показал, что каждый третий избиратель считает, что экономическая политика Байдена «очень помешала экономике».

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