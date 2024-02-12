Гораздо больше американцев доверяют Дональду Трампу в управлении экономикой США, чем Джо Байдену, несмотря на месяцы значительного роста, выявил новый опрос, подчеркивающий трудности президента в убеждении избирателей в том, что его политика улучшает их финансовое благосостояние.

Об этом пишет Financial Times.

Опрос для Financial Times и Школы бизнеса Росса Мичиганского университета показал, что 42 процента американцев считают, что Трамп будет лучшим управляющим экономикой США, в то время как только 31 процент выбрали Байдена. Приблизительно каждый пятый — 21 процент — сказал, что не доверяет ни одному.

Результаты осложняют тяжелую неделю для президента, которая была ошеломлена изнурительным судебным отчетом, в котором он описывался как «пожилой человек с плохой памятью», подтверждая беспокойство многих избирателей относительно его возраста и умственной остроты.

В воскресенье главные помощники Байдена и другие демократы активизировали свою защиту пригодности президента, одновременно атакуя специального прокурора Роберта Гура за, по их мнению, неуместные комментарии.

Джо Байден, президент США

"Это отчет, который вышел из рельсов, это плохой рабочий продукт", - сказал Боб Бауэр, личный адвокат Байдена, CBS, добавив, что его "унизительные комментарии" не соответствуют политике министерства юстиции.

«Это. . . Ощущение того, что он не готов к этой работе, это просто ведро BS, которое настолько глубоко, что ваши сапоги могут застрять в нем», — сказал Митч Ландрие, сопредседатель кампании Байдена, NBC.

Пресс-секретарь Белого дома опубликовал в воскресенье ролик интервью на ABC, в котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху описал Байдена как "очень четкий и очень сосредоточенный".

Преимущество Трампа над Байденом в экономике появляется, несмотря на то, что избиратели сообщают об умеренном улучшении своего личного финансового состояния и прогнозах на экономику в целом, что вызывает вопрос о том, могут ли стабильный рост, сильный рынок труда и падение инфляции улучшить шансы Байден на переизбрание.

трамп

"Сообщения Байдена о том, что экономика под его руководством идет хорошо, не убедили многих людей", - сказал Эрик Гордон, профессор Школы бизнеса Росса.

«Несмотря на его неоднократные поддерживающие его заявления и данные правительства, оно не шевельнуло иглу неодобрения», — добавил Гордон, отметив, что опрос показал, что каждый третий избиратель считает, что экономическая политика Байдена «очень помешала экономике».

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