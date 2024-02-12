Трамп уверенно лидирует над Никки Хейли в борьбе за номинацию от Республиканской партии после решающих побед на кокусах в Айове в прошлом месяце и праймериз в Нью-Гэмпшире. Гейли пообещала продолжить следующие крупные первоначальные выборы этого месяца в Южной Каролине, где она была губернатором.

Об этом сообщает Financial Times.

Гейли отмечала свой внешнеполитический опыт в своей предвыборной кампании, но последний опрос FT-Michigan Ross показал, что она отстает от Байдена в экономике: 31 процент против всего 21 процента для бывшего посла США в ООН. Чуть больше трети респондентов сказали, что не доверяют ни одному.

Среди избирателей-республиканцев Гейли справилась с Байденом гораздо хуже, чем Трамп. Около 85 процентов республиканцев заявили, что доверяют Трампу, чем Байдену, тогда как только 39 процентов республиканцев сказали, что доверяют Гейли, чем Байдену.

Опрос FT-Michigan Ross был проведен онлайн-стратегами Демократической партии Global Strategy Group и республиканской социологической компанией North Star Opinion Research со 2 по 5 февраля. Оно отражает мнения 1006 зарегистрированных избирателей по всей стране и погрешно плюс-минус 3,1 процентных пунктов.

Хотя гонки Байдена против Трампа были бы матчем-реваншем 2020 года, они не обязательно будут такими же. Действующий президент на четыре года старше, и возрастные вопросы стоят еще острее. А Трамп еще более радикален и раскрепощен, чем тогда, когда покинул пост.

Напомним, как писала Politeka за кулисами политического театра, бывший президент Дональд Трамп демонстрирует чрезвычайную способность заставлять республиканских политиков действовать по его желаниям. Трамп оказался успешнее в политике, где нашел группу, которую может контролировать.

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