Трамп уверенно лидирует над Никки Хейли в борьбе за номинацию от Республиканской партии после решающих побед на кокусах в Айове в прошлом месяце и праймериз в Нью-Гэмпшире. Гейли пообещала продолжить следующие крупные первоначальные выборы этого месяца в Южной Каролине, где она была губернатором.

Об этом сообщает Financial Times.

Гейли отмечала свой внешнеполитический опыт в своей предвыборной кампании, но последний опрос FT-Michigan Ross показал, что она отстает от Байдена в экономике: 31 процент против всего 21 процента для бывшего посла США в ООН. Чуть больше трети респондентов сказали, что не доверяют ни одному.

Среди избирателей-республиканцев Гейли справилась с Байденом гораздо хуже, чем Трамп. Около 85 процентов республиканцев заявили, что доверяют Трампу, чем Байдену, тогда как только 39 процентов республиканцев сказали, что доверяют Гейли, чем Байдену.

Джо Байден

Опрос FT-Michigan Ross был проведен онлайн-стратегами Демократической партии Global Strategy Group и республиканской социологической компанией North Star Opinion Research со 2 по 5 февраля. Оно отражает мнения 1006 зарегистрированных избирателей по всей стране и погрешно плюс-минус 3,1 процентных пунктов.

Хотя гонки Байдена против Трампа были бы матчем-реваншем 2020 года, они не обязательно будут такими же. Действующий президент на четыре года старше, и возрастные вопросы стоят еще острее. А Трамп еще более радикален и раскрепощен, чем тогда, когда покинул пост.

дональд трамп

Напомним, как писала Politeka за кулисами политического театра, бывший президент Дональд Трамп демонстрирует чрезвычайную способность заставлять республиканских политиков действовать по его желаниям. Трамп оказался успешнее в политике, где нашел группу, которую может контролировать.

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