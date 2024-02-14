В указанные даты может быть организована масштабная атака с запуском сотен ракет, считает эксперт.

Военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, в ближайшее время на Украине возможен значительный ракетный удар, особенно к годовщине полномасштабного вторжения. Он указывает на возможность таких атак вокруг 24 февраля или на эту дату, подобно новогоднему нашествию ракет и дронов.

Он подчеркивает, что подготовка к средним атакам обычно занимает около недели, но мелкие атаки могут происходить ежедневно, с запуском небольшого количества ракет. Свитан указывает на "скрепные даты", в частности на 23 и 24 февраля - День российской террористической армии и годовщину широкомасштабного наступления.

"Если российская стратегия до сих пор использует такие "скрепные моменты", то в указанные даты может быть организована масштабная атака с запуском сотен ракет" - заметил аналитик.

Также он сообщил, на левом берегу Херсонщины обстановка становится все сложнее. Однако оккупантам сложнее, ведь они жалуются на отсутствие эффективной связи между подразделениями и на наличие мародерства среди собственных рядов, когда даже машины могут быть похищены.

Эти проблемы особенно актуальны для российских военных, поскольку Херсонщина находится на значительном расстоянии от территории рф.

Последние новости Украины:

Напомним, раскрыт опасный для ВСУ план оккупантов на Купянском направлении.

Виталий Ким сообщил о трагедии: подробности и фото последствий новой массированной атаки.

Когда закончится российское наступление: украинцам озвучили сроки и объяснили новый план оккупантов.