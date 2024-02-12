Астролог Влад Росс рассказал, в апреле в знаке Тельца соединятся Белая Луна, Уран и Юпитер, а это вещает большую помощь Украине со стороны Запада и шанс переломить ситуацию на фронте.

Об этом он рассказал в программе «Прогноз».

Что ждет Украину на поле боя в ближайшие месяцы? Мы видим, что враг сейчас начал использовать новое оружие, которое получил от стран-партнеров. Каким ты видишь последующее развитие событий?

Раньше апреля-мая, когда у нас Белая Луна, Уран и Юпитер соединяться в знаке Тельца, каких-то выгодных удач не светит Украине. Белая Луна в знаке Тельца Украины, Уран будет в знаке Тельца Украины, Юпитер, все их соединения будут в апреле.

Поэтому нам в любом случае нужно сдерживать фронт до апреля, а дальше, конечно, партнеры будут предоставлять нам оружие, наконец-таки где-то месяца через два проголосуют в Америке, Конгресс США, Нижняя палата в общем, пакет 60 млрд долларов будет принят. В конечном итоге, у нас появятся и F-16, дальние ракеты. Но это все, дорогие друзья, не раньше, чем, как нам вещают звезды, апрель. Вот в ближайшее время самая сложная ситуация на фронте, февраль, март.

Звездная комбинация будет выравниваться в лучшую сторону для нас с апреля, тем более начнется коридор затмений с 25 марта, и там мы немножко начнем выравниваться. Поэтому раньше, чем 25 марта новой перелом в войне, скорее всего, не наступит в пользу нам. Но у нас очень много будет большого и нового оружия.

Дай Бог, чтобы нам дали Taurus, немецкие дальнобойные ракеты. Как только мы увидим, что у нас есть Taurus, это будет означать только одно: Запад все-таки хочет, чтобы Украина выиграла и отстояла свое место под солнцем.

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