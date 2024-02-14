Закупка таких авиационных средств была предложена пять лет назад, но идея тогда была отвергнута.

В течение последних суток российские силы атаковали Украину, применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа "Шахед" и авиационные ракеты. Из 17 дронов были сбиты 14, а также одна управляемая авиационная ракета Х-59. Военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, трое из "Шахедов" атаковали инфраструктурные объекты в Павлограде, расположенном в Днепропетровской области.

"Эффективное сбивание БПЛА возможно при использовании тепловизионных приборов, которые должны быть интегрированы в систему боевого управления самолета или штурмовика. Один из вариантов – использование самолета Super Tucano" - делится эксперт.

Он также отметил, что закупка таких авиационных средств была предложена пять лет назад, но идея тогда была отвергнута, и считает, что нужно возобновить ее рассмотрение. Также эксперт добавил:

"Именно этот тип самолетов сможет уничтожать воздушные цели не только над Украиной, но и еще до их приближения к границе враждебной территории".

Также Свитан рассказал, в ближайшее время на Украине возможен значительный ракетный удар, особенно к годовщине полномасштабного вторжения. Он указывает на возможность таких атак вокруг 24 февраля или на эту дату, подобно новогоднему нашествию ракет и дронов.

Он подчеркивает, что подготовка к средним атакам обычно занимает около недели, но мелкие атаки могут происходить ежедневно, с запуском небольшого количества ракет.

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