В последние недели Хейли обострила свои нападения на своего бывшего босса Дональда Трампа, выступая с речью, почти полностью сосредоточенной на том, почему Республиканская партия должна порвать с Трампом и вместо этого поддержать ее.

Об этом пишет Ft.

Осталось менее двух недель до президентских праймериз от республиканцев в Южной Каролине, и Никки Гейли пересекает свой родной штат в хорошо финансируемой последней отчаянной попытке узурпировать своего бывшего босса Дональда Трампа.

Она поражает его темперамент, перечисляет его юридические проблемы, подвергает сомнению его преклонный возраст — отмечая, что 77-летний парень недавно путал ее с бывшим спикером Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси.

«Действующий президент от Республиканской партии Трамп не набрал 43 процента голосов [в Нью-Гэмпшире]», — сказала она избирателям в Гринвуде. «Это о многом говорит. Но в тот вечер он выходит на сцену и устраивает всеобщую истерику. Вы все это видели? Все, что он делал, это говорил о мести».

Ее сообщение о бывшем президенте вызвало резонанс среди некоторых жителей Южной Каролины, в частности Ронни Саузерленда, 67-летнего механика на пенсии, приехавшего на митинг в Гринвуд на своем мотоцикле Harley-Davidson.

«Раньше мне нравился Трамп. Я голосовал за него в прошлый раз. Но он ведет себя как большой ребенок. Я имею в виду, извините, я устал от него. Он не делает ничего кроме того, что создает проблемы», – сказал Саузерленд.

«Посмотрите, за что ему приходится обращаться в суд. Я имею в виду, что в течение четырех лет он половину времени ходил бы в суд. . . Президент не должен быть таковым. Все, за что Трамп – это Трамп».

Бренда Мюррей, волонтер кампании, которой около 60 лет, из Уинстон-Сейлема, штат Северная Каролина, сказала, что она голосовала за Байдена в 2020 году, но теперь тратит свое время, пытаясь добиться избрания Гейли.

Некоторые опытные политические утверждают, что Хейли должен остаться в гонке — хотя бы для того, чтобы позиционировать себя как очевидную альтернативу, если что-нибудь случится с Трампом к съезду Республиканской партии по выдвижению кандидатов в июле. Кандидат, набравший наибольшее количество делегатов после праймериз, будет назван кандидатом на съезде. Но победителю понадобится более 1200 делегатов. Трамп получил 63 делегата по сравнению с 17 в Хейле. «Никогда не знаешь, что случится в этой гонке. . . Дональд Трамп находится под бешеным количеством расследований, которые не могли пойти в его пользу», – сказал Алекс Строман, бывший исполнительный директор Республиканской партии Южной Каролины. "Тогда у вас будет вечеринка, которая хочет увидеть, что такое выходная рампа, и я думаю, что эта рампа будет Никки Гейли".



Другие утверждают, что Гейли, которая говорит, что не заинтересована в том, чтобы быть вице-президентом Трампа, закладывает основу новой кандидатуры в Белый дом в 2028 году.

Напомним, как писала Politeka за кулисами политического театра, бывший президент Дональд Трамп демонстрирует чрезвычайную способность заставлять республиканских политиков действовать по его желаниям. Трамп оказался успешнее в политике, где нашел группу, которую может контролировать.

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