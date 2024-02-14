Обстановка на Авдеевском направлении продолжает оставаться сложной. Военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, противник продолжает наступление с севера, ведутся ожесточенные бои у Авдеевского коксохима, где уже захвачены части улиц.

Предполагается, что Генштаб перебрасывает на это направление одну из элитных подразделений – 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Эта бригада, возглавляемая опытным командиром, славится своими успехами, включая применение эффективной системы комплектации подразделений.

"Хотя бригада уже полностью сформирована, на нее по-прежнему огромный спрос. Однако следует помнить, что даже такая мощная бригада не сможет стабилизировать обстановку на передовой без достаточного количества боеприпасов" - заметил эксперт.

По мнению эксперта, на этом направлении требуется задействовать еще несколько подобных бригад и принять решение о прекращении наступления противника с севера.

"Простое направление бойцов в саму Авдеевку в настоящее время не принесет ожидаемых результатов. По крайней мере, для выравнивания фронта необходимо оттеснить российские силы к трассе Константиновка – Авдеевка, которую они контролировали в течение последних лет" - заключил эксперт.

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