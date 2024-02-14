Недавние удары по нефтеперерабатывающим заводам в россии являются эффективным шагом. Как рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, страна-агрессор получает огромные доходы от нефти, и такие атаки оказывают воздействие на их бюджет.

Существует прямая связь между объемом свободно конвертируемой валюты, поступающей в Россию, и ее способностью поддерживать стабильность. Чем меньше таких поступлений, тем лучше для нас. Большинство доходов российского бюджета приходится на сырьевой сектор, включая нефть, газ и золото.

"Поэтому атаки на нефтеперерабатывающие заводы являются одним из элементов стратегии, направленной на наше победоносное противодействие. Однако, необходимо серьезно расширять масштаб таких ударов" - делится эксперт.

Важно понимать, что увеличение масштабов таких атак – сложная задача, но выполнимая. Это потребует времени на расширение производства, создание эффективных алгоритмов для преодоления российской ПВО и других мероприятий.

"Хотя взрывы на нескольких заводах – это хорошо, но нужно, чтобы подобные инциденты стали обыденным явлением в России. Это сделает ситуацию действительно тяжелой для оккупантов" - заметил Черник.

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