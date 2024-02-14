В ночь на 14 февраля ГУР уничтожило в Черном море российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Генштаб ВСУ официально подтвердил поражение БДК "Цезарь Куников".

Сообщается, что Вооруженные силы Украины вместе с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили корабль оккупантов в момент, когда он находился в территориальных водах Украины недалеко от Алупки.

Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5". В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

Интересно, что сам Цезарь Льовович Куников, в честь которого назван большой десантный корабль, погиб 14 февраля 1943 года, ровно 81 год назад.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подробнее рассказал о БДК "Цезарь Куников".

Так, корабль проекта 775 был введен в эксплуатацию в 1986 году, а построен в Польше на верфи "Stocznia Polnocna" в Гданьске. Его полное водоизмещение 4 тыс тонн. Экипаж в полном составе 87 человек.

По словам эксперта, данные корабли в последнее время использовались преимущественно как транспорт, в логистических цепочках российских оккупационных войск, но как десантный функционал - это 12 единиц бронетехники техники и не менее 340 челевек десанта.

"Поэтому вопрос, когда с ЦК случилось то, что случилось, он был загружен и интересно чем, или шёл порожняком? Но даже если и шёл порожняком, это всё-равно - прекрасно! Ведь в россии ни одна верфь не может строить и даже полноценно ремонтировать эти корабли", - подчеркнул Александр Коваленко.

К слову, этот корабль уже подбивали в Бердянске в марте 2022-го.

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