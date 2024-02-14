Раз приняли решения укрепляться, значит еще будут усиления по разным направлениям, предположил эксперт.

Подразделения не находятся в изоляции от основных сил и могут получать поставки, а также обеспечить свою свободу действий. Тем не менее, ситуация в городе остается сложной, детальнее об этом рассказал военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, некоторые маршруты уже подверглись огневому воздействию со стороны российских оккупационных войск. Подобные ситуации, когда российские силы пытаются захватить логистические маршруты, характерны не только для Авдеевки, но и для других городов в регионе.

"У нас не первая ротация и укрепление, скорее всего, это уже было, ведь в информационный поток попадают заявления об уже совершенных событиях. Раз приняли решения укрепляться, значит еще будут усиления по разным направлениям. Причем одного из стратегических действий – возврат северной «клешни» российской на старт, за трассу Констнтиновка-Авдеевка", - рассказал эксперт.

ТакжеСвитан рассказал, противник продолжает наступление с севера, ведутся ожесточенные бои у Авдеевского коксохима, где уже захвачены части улиц.

Предполагается, что Генштаб перебрасывает на это направление одну из элитных подразделений – 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Эта бригада, возглавляемая опытным командиром, славится своими успехами, включая применение эффективной системы комплектации подразделений.

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