Узнайте, как продление мобилизации и военного положения в Украине до мая 2024 года влияет на граждан и армию в условиях военного конфликта с Россией.

С момента, когда Россия начала полномасштабное вторжение на Украину, страна находится в состоянии мобилизации и военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, продлевающие эти меры до 13 мая 2024 года, что уже является десятым таким продлением с момента начала конфликта. Таким образом, мобилизация закончится 13 мая если не будет принято очередное решение о ее продлении.

Согласно этим законопроектам, любого мужчину в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу в армию, за исключением тех, кто имеет отсрочку или признан непригодным для военной службы по медицинским показаниям, установленным военно-врачебной комиссией.

По оценкам высшего военно-политического руководства Украины, в армии не хватает значительного количества военнослужащих.

В конце 2023 года было объявлено о необходимости пополнить ряды на 450-500 тысяч человек. Для реализации этой цели правительство разработало новый законопроект о мобилизации, который уже поддержан Верховной Радой в первом чтении.

Продолжительность мобилизации в 2024 году будет определена военным командованием.

Мобилизационные планы являются конфиденциальными и могут подвергаться изменениям по требованию военного командования с целью подготовки к военным операциям.

Во время мобилизации могут быть задействованы не только люди, но и транспортные средства для государственных нужд.

Правительство предусмотрело механизм возмещения расходов в соответствии с законодательством, однако эти условия также могут быть изменены в рамках нового законопроекта.

Процесс призыва военнообязанных осуществляется через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

После получения соответствующего приказа о вручении повесток, представители этих центров вручают повестки военнообязанным, призывникам или резервистам.

Мобилизация затрагивает различные категории мужчин в зависимости от их состояния здоровья, возраста, опыта военной службы и статуса на воинском учете.

Также в рамках законодательства существуют определенные исключения для лиц с инвалидностью или другими основаниями для отсрочки.

В целом, мобилизация и продление военного положения являются частями широкого спектра мер, принятых украинским правительством для защиты страны от вооруженной агрессии.

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