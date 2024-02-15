Могут ли мобилизовать в Украине мужчин моложе 27 лет, в ТЦК дали подробное разъяснение.

Мужчины в Украине, моложе 27 лет, не включаются в список лиц, которых могут призвать на службу во время мобилизации.

Это обусловлено тем, что они не учитываются в списке военнообязанных.

Для лучшего понимания ситуации, полезно разобраться в том, как устроен процесс воинского учета.

Все начинается с учета призывников, которые обычно составляются сразу после достижения юношами 17 лет и получения ими приписного удостоверения.

Это документ, необходимый для того, чтобы быть призванным на срочную службу в армии. Следует отметить, что в период военного положения призыв на службу не проводится, однако процесс приписки сохраняется.

Возрастной ценз для учета военнообязанных начинается с 27 лет.

Именно в этом возрасте мужчины должны явиться в территориальный центр комплектования и соцподдержки для прохождения медицинской комиссии, которая определит их годность к военной службе. Если медицинская комиссия выявит годность, то призывника переведут в категорию военнообязанных.

Стоит также уточнить, что согласно действующему законодательству, мобилизовать гражданина можно только после его достижения 27 лет.

Хотя он может быть призван по контракту с 21 года, процесс мобилизации стартует именно с 27 лет. Поэтому до этого возраста мужчин не могут призвать на службу по мобилизации, так как они не включены в соответствующий список.

Важно отметить, что правительство стремится снизить призывной возраст до 25 лет.

Это изменение позволит включать граждан в категорию военнообязанных уже с 25 лет, что, вероятно, ускорит и улучшит процесс мобилизации в стране.

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