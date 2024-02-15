Стало известно о проведении анализа командиров бригад, тактических групп и группировок, участвующих в оборонительных действиях в сложных условиях. Результаты этого анализа послужили основой для принятия важных решений, направленных на усиление боевых возможностей войск и опережение действий противника, считает военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

"Оккупанты усиливают свои действия и имеют численное преимущество в личном составе. Они продолжают применять тактику "мясных штурмов" и не учитывают свои потери. За последние сутки подразделения Сил обороны Украины отразили 29 атак российских оккупантов на направлении Авдеевки" - заметил эксперт.

Кроме того, враг активно использует авиацию, применяет управляемые авиационные бомбы и ведет интенсивный минометный и артиллерийский обстрел позиций украинских войск. Свитан добавил, в это же время эффективное сбивание БПЛА возможно при использовании тепловизионных приборов, которые должны быть интегрированы в систему боевого управления самолета или штурмовика.

Один из вариантов – использование самолета Super Tucano, также делится эксперт.

Он также отметил, что закупка таких авиационных средств была предложена пять лет назад, но идея тогда была отвергнута, и считает, что нужно возобновить ее рассмотрение.

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