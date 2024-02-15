Суд Волынской области назначил штраф в размере 102 тысяч гривен мужчине, уклонившемуся от мобилизации.

Решение суда связано с тем, что 24 октября 2023 года Военная комиссия признала мужчину частично годным к военной службе.

Об этом говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области.

Несмотря на получение повестки на 30 октября, мужчина не явился и уклонился от мобилизации.

В ходе суда подсудимый признал вину и выразил раскаяние, пояснив, что он самостоятельно содержит жену и двоих детей, при этом на его дополнительную обязанность входит уход за больной свекровью, о которой заботится его жена.

Суд решил наложить на ответчика штраф, отклонившись от типичных наказаний, предусмотренных статьей 336. Приговор обосновал это решение, принимая во внимание предыдущую сложную травму мужчины, его роль в уходе и уникальные обстоятельства.

Суд сослался на часть 1 статьи 69 Уголовного кодекса Украины, назначив штраф в размере 6 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан на общую сумму 102 тысячи гривен. Суд счел это наказание целесообразным для исправления и предотвращения будущих уголовных преступлений со стороны обвиняемого.

"Суд считает возможным и целесообразным при назначении ему наказания применить положения ч. 1 ст. 69 УК Украины и перейти к другому, более мягкому виду основного наказания, не указанному в санкции ст. 336 УК Украины, а именно к штрафу в размере 6000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 102000 грн.

По мнению суда, такой вид наказания, с учетом всех установленных судом обстоятельств в их совокупности, необходим и будет справедливым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения им новых уголовных правонарушений", — говорится в приговоре.

Напомним, украинцы могут досрочно выйти на пенсию: что для этого нужно и какие документы подать

Как писала Politeka, астролог предупредила все Знаки Зодиака об опасностях 14 февраля: "Только навредите"

Также Politeka сообщала, в офисном здании держали клетку для людей: в Одессе группировка запугала местных, появились подробности