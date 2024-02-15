Большинство украинских мужчин призывного возраста должны признать, что мобилизация — это неизбежная перспектива, с которой они рано или поздно могут столкнуться.

Так считает Тарас Березовец, офицер ВСУ и член бригады имени Ивана Богуна.

Березовец, выступая на 24 канале, постарался снять опасения по поводу мобилизации, подчеркнув, что вступление в Вооруженные Силы Украины не означает автоматического развертывания в зонах активных боевых действий.

"Относительно мобилизации, следует отдавать себе отчет и понимать, что рано или поздно она коснется практически каждого украинского мужчину призывного возраста. Но я в очередной раз хочу развеять страхи и подчеркнуть, что попадание в ряды ВСУ не означает, что вас немедленно бросят в зону ведения боевых действий", – отметил он.

Он отметил, что большинство военнослужащих занимаются материально-техническим и медицинским обеспечением, административными задачами и другими небоевыми функциями, что соответствует мировой военной практике.

Он подчеркнул необходимость пополнения и ротации частей, особенно находящихся на передовой. Многие солдаты проводят длительные периоды времени без отдыха и отпуска, и решение этой проблемы имеет решающее значение для поддержания эффективности сил.

Березовец подчеркнул, какие потери наносит непрерывная война людям, как физически, так и морально, подчеркнув, что солдатам необходимо иметь достаточно времени для восстановления.

"Другое дело, что подразделения, находящиеся на передовой, нуждаются не только в пополнении, но и в ротации. Многие военнослужащие месяцами не имели возможность вывода в тыл, не имели никакого отдыха, не имели отпуска. Они, безусловно, нуждаются в отводе хотя бы на месяц, чтобы оновить ресурсы. Война – это очень изнурительно, и для человеческого организма в том числе. Физически стареют наши организмы, мы не молодеем, плюс ранения, контузии множественные", – продолжил Березовец.

Несмотря на сложные условия, Березовец признал стойкость многих солдат, которые, несмотря на множественные ранения, продолжают служить в Вооруженных силах Украины. Он подчеркнул, что надлежащее пополнение запасов — это не просто предпочтение, а насущная необходимость, продиктованная требованиями войны.

В заключение Березовец заявил, что все призывники в Украине рано или поздно должны осознать возможность внести свой вклад в защиту своей родины в том или ином качестве.

"Но люди не железные – их нужно менять, им нужно давать время для отдыха. Именно поэтому качественное пополнение ВСУ – это не прихоть украинского командования, а насущная потребность. Все призывники, которые есть в Украине, должны понимать, что рано или поздно в той или иной форме им придется стать на защиту Родины", – резюмировал он.

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