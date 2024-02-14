В 16:16 14 февраля враг совершил ракетный обстрел поселка Великий Бурлук Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты, вероятно, использовали ракеты С-300. Зафиксировано попадание в двухэтажный многоквартирный дом, в котором из 16 квартир разрушены 8. Также поврежден частный дом и два полицейских автомобиля.

Под завалами находятся люди. Уже известно о двух погибших мужчинах. Еще по меньшей мере пять человек пострадали - трое мужчин и две женщины.

"Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двоих спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали", - рассказали в ОВА.

В настоящее время продолжается разбор завалов и спасение находящихся под завалами людей.

Добавим, около 11:00 14 февраля российские оккупанты ударили из артиллерии по Волчанску на Харьковщине. Зафиксировано по меньшей мере 10 попаданий, в том числе по территории рынка в момент, когда там находились местные гражданские.

В результате атаки от минно-взрывных травм погибла 61-летняя женщина. Также пострадала 50-летняя женщина.

Всего за минувшие сутки оккупанты атаковали артиллерией и минометами более 20 населенных пунктов Харьковской области, и также нанесли авиаудары по Круглому Купянского района.

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