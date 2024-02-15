Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Украине - что известно на данный момент.

Для новой ракетной атаки по Украине враг использовал бомбардировщики Ту-95МС, ракетоносители в Черном море и ракетное вооружение, двигающееся по баллистической траектории.

Взрывы раздавались во Львове, на Киевщине, в Ивано-Франковской области, Запорожье, Хмельницкой области и других городах и областях Украины.

«Предварительно – попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется», - сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Также известно, что есть попадания во Львове.

«Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о потерпевших пока нет.

Угроза все еще актуальна», - предупредил мэр города Андрей Садовый.

В воздушных силах ВС Украины сообщали, что ракеты постоянно меняют курс.

В свою очередь, спикер Украинской добровольческой армии Південь Сергей Братчук подчеркнул, что главная цель россиян не изменилась.

«Их цели не изменились – уничтожение Украины и они к этому пытаются идти», – отметил Братчук в эфире телемарафона.

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Ночью враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 м². К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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