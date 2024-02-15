Российские захватчики нанесли новый ракетный удар и он был комбинированный.

В частности, ракеты разного типа враг направил и в Киев, пишет Politeka.net со ссылкой на КГВА.

Ракеты заходили на город с разных направлений.

«Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все летящие на Киев вражеские ракеты были уничтожены», - говорится в сообщении КГВА.

По оперативной информации – в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в результате ракетной атаки попадание есть во Львове.

По предварительной информации, в нескольких домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило окна.

Информации о потерпевших на сейчас нет.

Кроме того, враг атаковал Полтавщину – есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 м².

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Также оккупанты атаковали Запорожье - есть попадания по объекту инфраструктуры. По меньшей мере, один человек ранен.

«Сегодня утром российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину, применив стратегическую авиацию. Воздушная тревога охватила всю территорию страны», – сообщают в Генштабе ВСУ.

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