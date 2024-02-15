Минувшей ночью российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области.

В результате удара погибла 67-летняя женщина, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

«Полностью разрушен жилой дом и частично разрушены 3 рядом расположенные частные дома. В 7 домах повреждено остекление окон и крыши», - сообщили в ОВА.

Также стало известно, что возросло количество жертв атаки на Великий Бурлук Купянского района.

«Сегодня утром спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома труп 74-летней женщины.

На данный момент количество погибших увеличилось до трех. Еще пять человек ранены. Поисково-спасательная операция продолжается», – рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Как сообщали в ОВА, россияне ударили по с. Великий Бурлук С-300. В результате атаки - попадание в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним.

Разбор завалов продолжается, количество жертв может увеличиться.

На опубликованных кадрах видно, что в результате попаданий жилые дома превратились в пепел.

Напомним, что утром 15 февраля Украина оказалась под новым массированным ракетным ударом.

К сожалению, зафиксированы попадания.

Последние новости Украины:

Киев под ракетным ударом - "заходили с разных направлений".

Александр Сырский сделал новое тревожное заявление.

Россияне кардинально меняют тактику.