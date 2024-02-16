Оккупанты готовятся к новым наступательным действиям, в то время как украинские защитники готовы противостоять им.

На передовой у Авдеевки и Купянска наши защитники упорно сопротивляются противнику. Военные силы Украины, в свою очередь, предупреждают о подготовке противника к масштабной атаке на другом направлении. О текущем положении рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

На данный момент на этом участке фронта наблюдается относительное затишье, но предполагается, что это временное затишье скоро прервется новой атакой противника. Такой вывод можно сделать, обратив внимание на количество войск, которые противник сконцентрировал и продолжает концентрировать на Ореховском направлении в Запорожской области.

"Здесь находится примерно такое же количество личного состава, как и под Авдеевкой. Оккупанты готовятся к новым наступательным действиям, в то время как украинские защитники готовы противостоять им. На данный момент основные атаки противника сосредоточены на двух направлениях – под Авдеевкой и Марьинкой" - делится эксперт.

В этих районах враг пытается захватить восточные окраины села Новомихайловка и несет значительные потери.

Жданов также отметил, что украинцы должны быть готовы к тому, что каждый удар "шахедами" может быть продолжен ракетным ударом. Он подчеркнул, что никто не может дать стопроцентной гарантии, что после "шахедов" не последует ракетный удар. Однако такая последовательность обычно не влияет на решение о применении ракетных ударов.

Главные новости Украины:

Напомним, раскрыт опасный для ВСУ план оккупантов на Купянском направлении.

Виталий Ким сообщил о трагедии: подробности и фото последствий новой массированной атаки.

Когда закончится российское наступление: украинцам озвучили сроки и объяснили новый план оккупантов.