Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka Online рассказал, что сейчас происходит на Авдеевском направлении.

Так, речь идет о том, что в Авдеевке сложилась очень тяжелая ситуация, но украинские воины делают все, что в их силах.

Игорь Романенко заявил, что по спутникам и снимкам не очень четко удается оценить ситуацию на авдеевском направлении. Однако известно, что резервы держат оборону и пытаются давать отпор российским оккупантам.

Однако, по словам генерал-лейтенанта, есть вероятность, что нужно будет принять решение покинуть Авдеевку.

"Возможно, придется принять решение, связанное с тем, что нужно выходить из города", – сказал он.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ также отметил, что если украинские воины покинут город, то их снабдят вооружением, доукомплектуют и дадут все необходимое, чтобы потом его вернуть.

"Освободить ту же Авдеевку, тот же Бахмут и другие оккупированные части", - отметил эксперт.

Игорь Романенко отметил, что сейчас настало то время, когда нужно принимать сложные решения.

Кроме того, генерал-лейтенант заявил, что оборона Авдеевки продолжается, но ситуация там сложилась достаточно тяжелая.

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