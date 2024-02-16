Эксперт подчеркнул необходимость замены и усиления подразделений, которые находятся в Авдеевке.

Военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что ВСУ смогут удержать Авдеевку при наличии достаточного количества боеприпасов. Он отметил, что город находится в полуокружении, и российские войска пытаются наступать с трех сторон, что заставляет украинских защитников вести оборону в нескольких направлениях одновременно.

Свитан подчеркнул необходимость замены и усиления подразделений, которые находятся в Авдеевке, не только элитными подразделениями, но и обеспечением их достаточным количеством боеприпасов и техники.

"Российским войскам удалось прорваться в Авдеевку именно из-за дефицита боеприпасов у украинских защитников. Будет ясно, достаточно ли боеприпасов, в ближайшие недели-полторы. Если украинцы смогут удержать город, это будет означать, что боеприпасов достаточно, и туда были переброшены не только свежие силы" - заметил эксперт.

Стало известно о проведении анализа командиров бригад, тактических групп и группировок, участвующих в оборонительных действиях в сложных условиях.

"Оккупанты усиливают свои действия и имеют численное преимущество в личном составе. Они продолжают применять тактику "мясных штурмов" и не учитывают свои потери. За последние сутки подразделения Сил обороны Украины отразили 29 атак российских оккупантов на направлении Авдеевки" - ранее поделился аналитик.

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