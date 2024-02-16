Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka Online сообщил, что сейчас происходит на Бахмутском направлении.

Так, появилась информация о том, что российские десантники пытаются зайти на хребет к востоку от города.

К большому сожалению, оккупанты имеют определенные успехи на этом направлении благодаря эффективному использованию беспилотников и сбрасыванию боеприпасов.

Игорь Романенко отмечает, что ситуацию в районе Бахмута и Часового яра пока критической назвать нельзя, но «ситуация тяжелая и сложная однозначно».

Также генерал-лейтенант подчеркнул, что бахмутский район очень важен в тактическом плане и оккупанты это понимают. В связи с этим в районе Бахмута противник стянул большие силы.

Игорь Романенко также акцентировал внимание, что на данном направлении оккупанты действуют особо активно, однако, наши воины ВСУ достойно дают отпор врагу.

Кроме этого Романенко сообщил, что еще в 2015-2016 годах украинские военные и сам Игорь Романенко имели дело с разработкой беспилотников.

"Перед войной мы разработали концепцию борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника", - сказал он.

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