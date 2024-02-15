Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Китай изменил свою нейтральную позицию по поводу войны в Украине из-за того, что россия угрожает Европе, а это уже ущерб для китайской экономики.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как рассказывает эксперт, представитель Китая при ООН вдруг заявил об изменении позиции своей страны в отношении российско-украинской войны. Его слова, отмечает он, приводит американское издание News Week, говорится, что нужно прекратить предоставлять Украине оружие, чтобы не разжигать конфликт дальше и не подливать масла в огонь, а также вернуться к идее Минских договоренностей 2014 года.

«Это очень интересно, потому что Китай фактически сейчас даже выходит за пределы нейтральной позиции. А его позиция была такая нейтральная, им выгодно ослабление россии, им выгодна китаизация россии, им выгодно, чтобы россия до определенного периода находилась в войне», - объясняет Александр Мусиенко.

По его мнению, это изменение риторики произошло из-за того, что Китай озадачили заявления европейских лидеров о предстоящем нападении россии на страны НАТО. Как объясняет эксперт, для Китая это означает удар по экономике, ведь у него самый большой товарооборот как раз с ЕС, дальше идут США и потом где-то россия.

«Конечно, этот товарооборот очень важен, экономика важна. И сейчас терять возможности из-за того, что россия усугубляет кризисы, негатив в Европе и фактически угрожает возможным вторжением странам НАТО… Ну, это не входит в интересы Китая», - утверждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал успешное потопление российского десантного корабля "Цезарь Куников" и рассказал, как ГУР и ВСУ это удалось.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала, накажут ли Илона Маска за то, что у россиян появились Starlink.





