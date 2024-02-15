В настоящее время российские военные используют большие десантные корабли как "морские мосты".

Украинские военные и разведчики затопили еще один большой десантный корабль России, "Цезарь Куников", 14 февраля. Согласно высказыванию военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, такая активность может привести к потере Россией всего черноморского флота.

"Чтобы обезопасить свои корабли от украинских атак, российские власти еще осенью перебросили их в Новороссийск, однако весь флот не может уместиться там. Поэтому затопление кораблей может решить эту проблему" - делится эксперт.

В настоящее время российские военные используют большие десантные корабли как "морские мосты", способные перевозить около 500 тонн груза.

ГУР Украины выполняет задачу по уничтожению таких "мостов" в Крыму, считает Свитан. "Морской мост" представляет собой десантный корабль, а "воздушный мост" – это Ил-76, который также подвергается уничтожению ГУР на территории России. В настоящее время доступ к Крыму из материка возможен только с помощью ракетных комплексов.

Ранее Свитан подчеркнул необходимость замены и усиления подразделений, которые находятся в Авдеевке, не только элитными подразделениями, но и обеспечением их достаточным количеством боеприпасов и техники.

"Российским войскам удалось прорваться в Авдеевку именно из-за дефицита боеприпасов у украинских защитников. Будет ясно, достаточно ли боеприпасов, в ближайшие недели-полторы" - заметил эксперт.

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