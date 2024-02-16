Варианты нового контрнаступления украинских защитников в 2024-м году есть.

Об этом в эфире Politeka Online заявил генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

«Другое дело, есть ли силы и средства для их реализации», - пояснил Игорь Романенко.

Так, по словам генерал-летейнанта, есть вариант такой, что мы можем проводить в этом году наступательную деятельность.

"В случае, если будет эффективная помощь со стороны наших союзников по вооружению, техникой и боеприпасами», - убежден Романенко.

Также он упомянул о новом заседании Рамштайн, которое вскоре должно состояться.

«С наступлениями от ресурсов зависит», - добавил Игорь Романенко.

Кроме этого, он коснулся нового закона о мобилизации. Так, по его словам очень важно укомплектование бригад, которые воюют еще с прошлого года.

Игорь Романенко говорит, что многое будет зависеть от того, как быстро примут новый закон о мобилизации, так как новых людей нужно будет обучить и укомплектовать, на что также нужно время.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в ВСУ не хватает людей, так как правительство не услышало просьбы военных.

Последние новости Украины:

"Начали искать другие уязвимые точки": после Авдеевки появилась другая горячая зона, что делают оккупанты

В ГУР разбили новый бред россиян: пропагандисты придумали "покушение" Зеленского на Макрона

Оккупанты ракетой снесли полдома, тела достают из-под завалов: подробности и кадры новой атаки