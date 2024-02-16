Об этом в эфире Politeka Online заявил генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
«Другое дело, есть ли силы и средства для их реализации», - пояснил Игорь Романенко.
Так, по словам генерал-летейнанта, есть вариант такой, что мы можем проводить в этом году наступательную деятельность.
"В случае, если будет эффективная помощь со стороны наших союзников по вооружению, техникой и боеприпасами», - убежден Романенко.
Также он упомянул о новом заседании Рамштайн, которое вскоре должно состояться.
«С наступлениями от ресурсов зависит», - добавил Игорь Романенко.
Кроме этого, он коснулся нового закона о мобилизации. Так, по его словам очень важно укомплектование бригад, которые воюют еще с прошлого года.
Игорь Романенко говорит, что многое будет зависеть от того, как быстро примут новый закон о мобилизации, так как новых людей нужно будет обучить и укомплектовать, на что также нужно время.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что в ВСУ не хватает людей, так как правительство не услышало просьбы военных.
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