Медиум Анна Атаманова предупредила, что опасность ракетных обстрелов не будет спадать даже после выборов в россии, но партнеры помогут нам справиться с этими угрозами.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

«Циркон» – новейшая российская убийца авианосцев. Что это за ракета, которой ударила россия по Киеву? Какие другие страны причастны к этому и что ждать от этого оружия нам в дальнейшем?

Это те ракеты, о которых я говорила, что их везут, и они химические, они токсичны. Еще должны быть немножко страшнее ракеты, это еще все. Китай задействован в этом. Дорогие ракеты очень. И их тяжело сразу поймать.

Пока что они их еще тестят, по жилым домам будут бить. Выходит у меня угроза жизни мужчин, один старший, один меньший, и ребенок, женщина, конечно. С корабля хотят целиться по Сумщине, туда. Киевщина, 27-ое, возможно, планируют. Немного мы переждали, немного выдохнули, а теперь снова будет месть за жертвы, о которых никто в россии почти не знает.

россияне планируют еще дополнительные обстрелы к концу этого месяца. Как ты думаешь, какие области Украины могут быть под угрозой?

Я вижу, что они хорошенько запаслись дронами, шахедами, и здесь будут выпускать их активно. Карту я вижу почти всю красную периодически. Опасность – Львовская область, Одесса, Сумщина, Авдеевка, еще будут добавлять туда подкрепления, Херсон и Запорожская, Днепр, Киев, будут еще пробовать.

Вот эти обстрелы продлятся в феврале, в марте, изменится ли ситуация после выборов в российской федерации?

Период 5 месяцев, не знаю, пока не вижу перемен, тяжело там будет. Будет кто-то нам помогать, я вижу, что нам будут предоставлять самолеты даже туда, чтобы там как-то их отбивать. Там должна быть авиация, о чем и говорил Залужный, должны были раньше дать нам авиацию, потому что знали заранее, разведка предупреждала, что они сильно эту технику туда подтянут, и поэтому очень тяжело.

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