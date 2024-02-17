Физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, сталкивается с рядом вопросов, когда речь идет о мобилизации.

Мобилизация, будучи одной из форм гражданской обязанности, представляет собой важный момент для каждого гражданина, и предприниматели не исключение.

Важно понимать, какие права и обязанности у предпринимателя в случае призыва на службу и как это отразится на его предпринимательской деятельности.

Итак, можно ли призвать предпринимателя на службу в 2024 году? В соответствии с законодательством о мобилизации и мобилизационной подготовке, предприниматель не имеет права на освобождение от призыва на военную службу. Это означает, что, как и другие граждане, предприниматель обязан явиться по повестке и выполнить свои обязанности перед государством.

Тем не менее, существуют некоторые исключения.

Например, предприниматели, которые заключили контракты на выполнение оборонных заказов или работу для органов местной власти, могут иметь основания для отсрочки от призыва на службу. Однако это касается лишь тех предпринимателей, которые имеют документальное подтверждение о необходимости их деятельности для обеспечения обороноспособности страны.

А что происходит с бизнесом предпринимателя после мобилизации?

"Ликвидировать действующий ФЛП мобилизованный предприниматель не обязан. Также не запрещается во время службы регистрировать новый. Вопрос лишь в том, разрешено ли будет фактически осуществлять предпринимательскую деятельность через этот ФЛП и получать за это деньги." - рассказал юрист Ростислав Кравец,

Однако, если он стал должностным лицом военных сил или других военных формирований, это может повлиять на его способность вести бизнес.

Какие налоговые обязанности у мобилизованного предпринимателя?

Во время службы мобилизованные предприниматели освобождаются от уплаты налогов на доходы физических лиц и единого налога, а также от представления отчетности.

Это позволяет им сконцентрироваться на выполнении своих военных обязанностей без дополнительной финансовой нагрузки.

Но что делать, если у предпринимателя есть наемные сотрудники?

В таком случае, предприниматель может уполномочить другое лицо выплачивать заработную плату сотрудникам и удерживать налоги. Однако сам предприниматель обязан уплатить налоги в течение определенного срока после окончания своей службы.

Таким образом, мобилизация предпринимателя на службу не обязательно означает прекращение его предпринимательской деятельности, но требует внимательного подхода к управлению бизнесом в условиях военных действий