Уже был нанесен ряд эффективных ударов по НПЗ на территории России.

Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам России. И это, кроме всего прочего, означает, что у Украины уже есть такая возможность.

Об этом в интервью Politeka Online заявил политический обозреватель Леонид Швец.

Эксперт отметил, что за счет нефти РФ получает свой огромный доход, а удары по их НПЗ серьезно «срезают» экономику России. А Путину нужны эти деньги для войны против Украины.

«Наши получили, во-первых, техническую возможность доставать до НПЗ», - заявил Леонид Швец.

Также он акцентировал внимание на том, что удары по НПЗ РФ – «один из ключей к победе».

Кроме этого, он заявил, что Украина будет продолжать бить по нефтеперерабатывающим заводам России.

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