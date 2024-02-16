Полиция Украины прямо рассказала гражданам, кто такие уклонисты и что им грозит во время мобилизации.

Существует две категории ответственности, связанной с уклонением от мобилизации в Украине: административная и уголовная.

Уклонение от призыва — это человек, который уклоняется от вызова в армию для проверки военного дела и умудряется уклониться от развертывания армии. Такие лица могут столкнуться как с административной, так и с уголовной ответственностью.

Уголовная ответственность грозит тем, кто, успешно пройдя сверку и медицинское освидетельствование, отказывается идти на военную службу. По данным полиции, после получения информации об этом отказе ЕРДР начинает досудебное расследование по материалам, предоставленным ТЦК.

"Сведения об этом вносятся в ЕРДР и в случае установления этого факта начинается досудебное расследование — по материалам, предоставленным ТЦК", — рассказали в полиции.

Если суд установит вину, человеку может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Подчеркивается, что обращение с лицом, не признанным судом виновным, должно отражать обращение с невиновным человеком.

Эта система двойной ответственности подчеркивает социальную важность поддержания дисциплинированного и подотчетного подхода к обязательствам национальной службы.

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