Кабинет министров в настоящее время активно рассматривает интересную концепцию, связанную с процессом уплаты налогов.

Заместитель министра цифровой трансформации, ответственный за развитие информационных технологий, Александр Борняков, в своем интервью для LIGA.net, которое запланировано на 15 февраля, поделился информацией о новых разработках.

"Она пока не работает, но эта идея "витает в воздухе". Я не могу сказать, когда этот план примут, но он на рассмотрении в Кабмине", – заявил Борняков

Суть этой концепции заключается в возможности предварительного погашения налогов как условия для бронирования определенных привилегий или возможностей.

Борняков выразил надежду на скорое принятие окончательного решения по этому вопросу. Он также сообщил, что министры уже финализируют эту идею, и скоро она может быть готова к реализации.

Одной из ключевых деталей этой концепции является установление определенного уровня налоговых обязательств, который нужно будет выплачивать для получения возможности бронирования. По словам Борнякова, предполагается, что это может составить от 6000 до 7000 гривен ежемесячно.

Более того, для обеспечения эффективной работы такой системы планируются изменения в процессе отчетности. Предполагается, что компании будут обязаны предоставлять отчеты о своей финансовой деятельности ежемесячно, а затем система будет автоматически определять, соответствуют ли они условиям для бронирования. Также было отмечено, что для определенных проектов, таких как Дия.City, будет установлен особый порог зарплаты, который также будет учитываться в этой системе.

В целом, эта концепция нацелена на стимулирование компаний к более активному участию в процессе уплаты налогов и обеспечении их более прозрачной финансовой деятельности, что в свою очередь может способствовать укреплению финансовой устойчивости и развитию страны в целом.

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