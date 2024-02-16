Cитуация в Авдеевке сложная, но контролируемая, идут ожесточенные бои в черте города.

Как заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, в Авдеевке украинские войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага.

«Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения», – говорится в заявлении.

Также Тарнавский сообщил, что подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.

«Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины по стабилизации ситуации на данном направлении. Управление войсками – устойчивое и эффективное», - заверил Тарнавский.

В заявлении также сообщается, что Авдеевская оборонительная операция продолжается.

Ранее майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщил, что ситуация в Авдеевке не просто критическая.

«Сочетание «сложная ситуация» по отношению к происходящему в Авдеевке использовать неактуально. Ситуация здесь уже и не просто «критическая», – отметил Жорин, добавляя, что несмотря на те условия, в которых оказалась Третья штурмовая, воины делают сегодня невозможное.

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