Как сообщает Politeka.net, под вражеским ударом оказалась Полтавская область.

«Очередная ракетная атака по Миргородскому району. Ночью было попадание на открытой территории. К счастью, жертв и пострадавших нет», – сообщили в Полтавской ОВА.

Также сообщается, что в течение суток на территории Полтавской области 6 раз звучала воздушная тревога и длилась почти 4 часа.

Кроме того, стало известно о последствиях новых обстрелов Херсона.

«Сообщаем, что снова в результате вражеских обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего сейчас невозможно вывести троллейбусы на маршруты», - предупредили жителей города в Херсонской городской военной администрации.

Под постоянным вражеским огнем остается Харьковщина.

Оккупанты били из артиллерии и минометов, наносили авиаудары.

За минувшие сутки в Харьковской области погибли три человека – 58-летняя женщина, 56-летний мужчина и девушка 17 лет.

Пострадали 54-летняя женщина - госпитализирована в тяжелом состоянии и 53-летний мужчина.

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