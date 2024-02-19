Во время военного положения и всеобщей мобилизации представители ТЦК и СП могут вручить повестку военнообязанному гражданину в любом публичном месте, в том числе и в спортзале или кафе.

В субботу, 17 февраля, — 724-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Чтобы иметь возможность защититься от российской агрессии, 24 февраля 2022 года на 90 дней была введена всеобщая мобилизация, однако с тех пор она была несколько раз продлена. При этом законодательство четко не определяет место, где должна быть вручена повестка, поэтому у украинцев много вопросов на этот счет.

Стало известно, противоречит ли законодательству практика вручения повесток на блокпостах или в людных местах, например, в метро, очередях на заправках и так далее.

Комментарий на этот счет дал заместитель начальника - начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый в одном из интервью.

В часности, он рассказал, что меры по оповещению о вызовах в ТЦК могут осуществляться где угодно — по домашним адресам, месту работы, в кафе, в спортзалах, в транспорте.

По словам Новосядлого, украинцам следует наконец-то осознать, что в стране военное положение, поэтому среди нас в гражданской одежде есть наводчики, корректировщики, информаторы. В результате проверка правоохранительными органами — это норма, поскольку это вопрос безопасности. Если этого не делать, можно получить много неприятных последствий, считает он.

Также Владимир Новосядлый заявил, что закону не противоречит практика вручения повесток на блокпостах или в людных местах, например, в метро, очередях на заправках и так далее.

Правила вручения повесток:

вручение повесток производится через органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций;

повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства, по месту работы, а также на улице, на блокпостах;

в законе не запрещено вручение повестки в любом месте после установления личности.

Напомним, что если мужчине повестку уже вручили, то он обязан явиться в ТЦК и СП, если она:

вручена работником ТЦК и СП, в котором ты состоишь на учете;

представителем местных властей или работодателем;

имеющая подпись, печать руководителя ТЦК и СП по месту учета, в которой есть цель визита, правильно указаны твои персональные данные и ты ее подписал.

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