Вероятнее всего, ВСУ выйдут из города в ближайшие сутки, - предполагает военный аналитик, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Однако, по словам аналитика, для того, чтобы успешно вывести войска из Авдеевского района обороны еще необходимо проделать работу.

«Главным образом, в районе Орловка – Ласточкино – Северное – Тоненькое + "9-й квартал Авдеевки". Этот район необходимо будет держать, пока последний украинский военнослужащий не выйдет из города...

На данный момент украинские войска оставили наиболее проблемные позиции и рубежи для дальнейшей защиты города, где им реально угрожало окружение и отличие от основных сил - позиция "Зенит" и Донецкая фильтровальная станция (ДФС)...», - сообщил аналитик в своем телеграм-канале.

По его словам, территорию восточнее железной дороги между железнодорожной станцией "Авдеевка" и ул.Тургенева ВСУ все еще продолжают удерживать - очевидно, для обеспечения отхода своих подразделений.

В то же время передовые подразделения противника сейчас закрепляются в районе ресторана "Бревно" и Авдеевской автобазы. И, по словам эксперта, россияне очевидно, готовятся к продолжению наступления в юго-западном и южном направлениях, чтобы попытаться перерезать последнюю коммуникацию, которая еще остается под контролем ВСУ, на отрезке между Северным и Орловским АТП-100.

Аналитик предположил, что в ближайшее время по направлению Водяное - Северное, а также Опытное - "9-й квартал" попытается атаковать и южная группировка российских захватчиков.

Также оккупанты продолжать вытеснять ВСУ в южной и юго-восточной части Авдеевки

«Очевидно, что командование противника, на данный момент, уже установило факт ухода подразделений ВСУ с ряда позиций и рубежей в Авдеевском районе обороны и в ближайшее время попытается помешать им продолжить этот процесс организованно и поэтапно», - предупреждает Машовец.

Иными словами, поясняет аналитик, в ближайшее время стоит ожидать упорной попытки противника прорваться на участке между с.Северное и "9-м кварталом".

«Причем, как с севера и с юга, чтобы лишить наши подразделения, которые еще обороняются в центральной части города, возможности своевременно и с минимальными потерями отойти в западном направлении», - раскрыл аналитик план оккупантов.

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