Об этом заявил заместитель главы Министерства цифровой трансформации Украины, Александр Борняков.

Основная сложность заключается в том, что многие специалисты IT-сектора не регистрируются в военкоматах, что делает их недоступными для мобилизации в случае военной угрозы. Также существует проблема с бронированием фрилансеров на случай мобилизации, поскольку законодательство не предусматривает такую возможность.

Александр Борняков отметил, что существует определенная система бронирования, но она применима лишь к некоторым компаниям, и лишь 50% их сотрудников могут быть защищены от призыва на военную службу.

В то же время, необходимо учитывать интересы оборонного ведомства, которое стремится к наиболее эффективной мобилизации национальных ресурсов в случае военного конфликта.

Дискуссии о процентном соотношении бронируемых специалистов стали довольно сложными и контрпродуктивными, поскольку военные настаивают на минимальном количестве, в то время как Министерство цифровой трансформации предлагает увеличить этот показатель.

Однако, по словам Борнякова, пока что невозможно бронировать 100% специалистов, так как это может привести к недостатку кадров для фактического выполнения оборонных задач.

Важным аспектом является также статус резидента Дія.City, который может упростить получение статуса критической компании и обеспечение бронирования её сотрудников от мобилизации.

В целом, вопрос обеспечения защиты IT-специалистов от мобилизации представляет собой сложный баланс интересов государства, оборонных ведомств и самого бизнеса.

Пока решение о бронировании фрилансеров и гиг-специалистов остается неопределенным, однако этот вопрос требует серьезного внимания и разработки соответствующих механизмов.

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