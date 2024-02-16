Есть проблемные участки, которые необходимо сохранить в текущем состоянии, чтобы избежать возможных экстремальных ситуаций.

Авдеевка привлекала максимальное внимание российских сил, которые затем уничтожались украинскими Вооруженными Силами. Эта локация стала своеобразным центром притяжения для врага, и за более чем четыре месяца были установлены рекорды по уничтожению российских войск, делится Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба.

Этот случай показывает, как локации могут быть использованы для максимального нанесения урона врагу в условиях войны на истощение.

"Тактика истощения противника имеет важное значение для Украины, особенно когда ресурсы ограничены для наступательных действий и освобождения оккупированных территорий. Вооруженные Силы Украины могут истощать противника, и Авдеевка сыграла свою роль в этом процессе" - делится эксперт.

В Авдеевке есть проблемные участки, которые необходимо сохранить в текущем состоянии, чтобы избежать возможных экстремальных ситуаций.

Жданов также заметил, как и другие эксперты, сейчас важно соблюдать информационную безопасность и не разглашать информацию о передислокации подразделений до получения официального подтверждения. Это необходимо для обеспечения максимальной безопасности наших военных, участвующих в действиях в Авдеевке.

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