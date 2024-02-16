Страшное событие произошло сегодня, 16 февраля, в поле с. Долгенькое Изюмского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Там на мине подорвались гражданских. Двое погибли – это мужчины 25 и 50 лет.

Еще один 30-летний мужчина госпитализирован, получил обломочное ранение.

Напомним, ранее стало известно, что в результате попаданий вражеских КАБов в селе Черное Купянского района погибли три человека - 58-летняя женщина, 56-летний мужчина и молодая девушка, 17-18 лет.

«Пострадали 54-летняя женщина, госпитализированна в тяжелом состоянии, а также получил ранения 53-летний мужчина», - сообщали в ОВА.

Добавим, что стратегия противоминной деятельности предполагает разминирование 80% освобожденной украинской земли за 10 лет.

С 2014 года российские оккупанты систематически минировали территорию Украины. Так, Украина стала самой заминированной в мире страной. Сейчас в нашей стране также насчитывается самое большое количество жертв от мин.

От взрывоопасных предметов больше всего страдают именно мирные жители.

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