В новом законопроекте о защите страны, который был представлен на первом чтении, содержится предложение о возможности привлечения осужденных к службе в армии по собственному желанию.

Однако, Министерство юстиции выступает за внесение еще более радикальных изменений, подчеркивая, что защита родины – это не только право, но и обязанность каждого гражданина.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ведомства Денис Малюська.

Глава Минюста Денис Малюська выразил мнение, что вопрос не заключается лишь в том, чтобы "разрешить" осужденным служить в армии, и не в количестве желающих из этой категории. Он подчеркнул, что никто не будет спрашивать их о воле к службе. Вместо этого, это должно решаться высшими военными органами, ответственными за формирование и мобилизацию армии.

Малюська отметил, что прошлое преступника, даже если он уже отбыл наказание и находится на свободе, не должно стать преградой для его обязанности защищать родину. "Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина – защищать государство", – сказал он.

Глава Минюста подчеркнул, что это касается значительного количества людей, и выразил недоумение по поводу того, почему каждый гражданин обязан защищать государство, в то время как осужденные, даже с минимальными сроками, не обязаны этого делать.

Он также сообщил, что ведомство работает над другим вопросом, связанным с заключенными. В этом случае они хотят дать возможность военным органам определить, кто из заключенных может быть полезен для армии, а кто нет.

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