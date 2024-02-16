Дальнейшие действия могут включать движение в сторону Скадовска или даже в направлении Крыма.

Оккупанты приближаются к этой локации, понимая, что у них нет возможности продолжить движение дальше. Они фактически заходят в тупик. Военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, Крынки Херсонской области представляют собой один из тактических плацдармов, который может стать базой для уничтожения российских войск.

По его мнению, захватчики сталкиваются либо с нашими укреплениями, либо с Днепром, оказываясь под обстрелами артиллерии с правого берега. Это направление становится бесперспективным для российских войск.

"Для Украины ситуация обратная: существующие тактические плацдармы в конечном итоге превратятся в один оперативный плацдарм глубиной примерно 15 километров. Это позволит перебросить артиллерию на левый берег и вытеснить российские войска с наших переправ" - делится эксперт.

Дальнейшие действия могут включать движение в сторону Скадовска или даже в направлении Крыма.

По его оценке, если истребители F16 начнут действовать в направлении Армянска, то за 1,5-2 месяца авиация сможет открыть коридор для украинской армии. Россияне не смогут эффективно обороняться в этом районе.

Последние новости Украины:

Напомним, раскрыт опасный для ВСУ план оккупантов на Купянском направлении.

Виталий Ким сообщил о трагедии: подробности и фото последствий новой массированной атаки.

Когда закончится российское наступление: украинцам озвучили сроки и объяснили новый план оккупантов.